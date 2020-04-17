Yeni haftada takımı sosyal mesafeyi koruyarak 4’erli gruplarla sahaya indireceklerini ifade eden genç teknik adam, “Futbola çok aç kaldık. Bizim yerimiz yeşil sahalar. Önlemlere ve kurallara uyduk. Futbolcularım sağ olsunlar ellerinden geldiği kadarıyla antrenmanlarını yaptı. Biz, futbola dönmek için hazırız. Lig başlayana kadar en iyi şekilde çalışacağız. Umarım bir an önce pandemiden kurtuluruz” dedi.