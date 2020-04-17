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    HaberlerEge Haberleri ‘Yerimiz yeşil sahalar’
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    17.04.2020 - 00:00 |

    ‘Yerimiz yeşil sahalar’

    Ekol Göz Menemenspor’da Teknik Direktör Cenk Laleci, bir an önce idmanlara başlamak için sabırsızlandıklarını söyledi.

    ‘Yerimiz yeşil sahalar’

     Yeni haftada takımı sosyal mesafeyi koruyarak 4’erli gruplarla sahaya indireceklerini ifade eden genç teknik adam, “Futbola çok aç kaldık. Bizim yerimiz yeşil sahalar. Önlemlere ve kurallara uyduk. Futbolcularım sağ olsunlar ellerinden geldiği kadarıyla antrenmanlarını yaptı. Biz, futbola dönmek için hazırız. Lig başlayana kadar en iyi şekilde çalışacağız. Umarım bir an önce pandemiden kurtuluruz” dedi.

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