Yerli aşıda önemli adım

Ege Üniversitesi’nde Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Rektör Prof. Dr. Budak, üniversite-sanayi ve özel sektör-kamu işbirliğiyle çalışmalar yürütüleceğini belirtti.

Ege Üniversitesi’nde (EÜ); aşı alanında bilimsel bilgi üretmek, genç araştırmacılar yetiştirmek, yerli ve milli aşılar geliştirmek amacıyla Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. EÜ bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezi sayısı 42’ye ulaştı.

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip edecek olan merkezin; Ar-Ge, teknoloji transferi, yerli üretim konularında üniversite- sanayi, özel sektör- kamu arasında işbirliğiyle çalışmalar yürüteceğini ifade eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz aşı çalışmaları konusunda nitelikli insan kaynağına ve güçlü teknik alt yapıya sahip. Kamuoyuyla paylaştığımız gibi koronavirüse aşı geliştirmek için birlikte çalışan ARGEFAR ve Aşı ve Araştırma Geliştirme Grubunun, TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği DNA aşısında hayvan deneylerinde başarılı sonuç elde edildi ve klinik deneyler başlamak üzere” dedi.

Girişimler artacak

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak disiplinlerarası bir felsefe ile çalışmalar yapacak olan merkezin, Ar-Ge sonucu elde edilen çıktıları, ticari değere dönüştürüp girişimciliği destekleyeceğini sözlerine ekleyen Budak, “Yeni teknolojilerin izlenmesi ve bu gelişmelerin uygulamaya aktarılması amacıyla etkinlikler düzenlenecek. Aşı geliştirme alanında teknopark ve kuluçka merkezinde, ilgili şirketlerin kurulmasına yönelik girişimler teşvik edilecek” diye konuştu.