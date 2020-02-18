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    HaberlerEge Haberleri Yerli tohumla tanıştılar
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    18.02.2020 - 00:03 |

    Yerli tohumla tanıştılar

    Yerli tohumla tanıştılar

    Efes Selçuk Belediyesi, öğrencileri sağlıklı tarımla, yerli tohumla tanıştırıyor. Sekiz Eylül İlkokulu öğrencileri, belediye bünyesinde faaliyete geçecek olan Efes Tarlası Tohum Merkezi ve Toprak Okulu işbirliğiyle ilçeye özgü Osmancık (Osmanca) üzümünü okullarında toprakla buluşturdu. Öğrenciler, ürünü meyve verdiği döneme kadar gözlemleyecek. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Biz ata tohumlarıyla birlikte daha yaşanabilir, daha sağlıklı, daha doğal bir dünyaya katkı koymak umuduyla yola çıktık” diye konuştu.

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