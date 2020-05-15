Yerliler fedakârlık yapacak

Göztepe’de sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek yerli futbolcuların koronavirüs salgınıyla ücretlerinde fedakârlığa hazır olması yönetimi sevindirdi. Kanat oyuncusu Serdar Gürler’in, “Başkanımız bizim için her şeyi yapıyor. Böyle bir durumda biz de fedakârlık yapacağız” açıklamasının ardından Soner Aydoğdu, Berkan Emir ve Atınç Nukan gibi isimlerin de sarı kırmızılılarda kalmak için kurmaylarla anlaşmaya sıcak baktıkları vurgulandı. Yönetimin sunacağı şartlara çok fazla itiraz etmeyecek yerli isimlerin gösterdikleri tutum, Başkan Mehmet Sepil’i mutlu etti. Yabancı futbolcuların da tıpkı yerli isimler gibi ücretlerinin artırılması konusunda yönetimi zorlamaması bekleniyor.