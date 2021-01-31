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    31.01.2021 - 00:00 |

    Yerlilerin savaşı

    TFF 1. Lig’de evinde Menemenspor’a yenilerek ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Altınordu, bugün Bursa deplasmanına çıkacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak.

    Müsabaka TRT Spor’dan naklen yayınlanacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Yusuf Yalçın ile sakatlığı süren Metehan forma giyemeyecek. Son 4 maçında 3 yenilgi, 1 beraberlik alan 28 puanlı 9. sıradaki Altınordu, 30 puanı bulunan 7. basamaktaki Bursaspor’u yenerek galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor. Son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Bursa, ilk yarıdaki randevuda Altınordu’yu 2-0 mağlup etmişti. Altınordu’nun Bursaspor’dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Recep Aydın, eski takımına rakip olacak.

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