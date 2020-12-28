‘YEŞİL ALANI İKİ katına çıkaracağız’

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, “Daha yeşil bir İzmir” için yürütülen çalışmaları, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe ve ilgili bürokratlarıyla yerinde inceledi. Tamamlanan parkları, devam eden park projelerini ve Kadifekale eteklerindeki ağaçlandırma çalışmalarını, denetleyen Başkan Soyer’in ilk durağı Yaşayan Parklar Projesi’ni hayata geçirmek istedikleri Yamanlar Dağı oldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da eşlik ettiği incelemede Soyer, “Yaşayan Parklar adıyla çok özel 35 park tasarladık. Bunlardan birini de Yamanlar Dağı’nda hayata geçiriyoruz. Doğa esaslı çözümlerle kent içinde yeşil koridorlar oluşturuyoruz. İzmir’de kişi başına düşen yeşil alan miktarını iki kat artırmak, 16 metrekareden 30 metrekareye çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Rengarenk olacak

Esentepe Parkı’nı da gezen Başkan Soyer’i burada Çiğli Esentepe Mahalle Muhtarı Dilo Güneş ve Çiğli Esentepe Spor Kulübü Başkanı Uğur Güneş karşıladı. Bornova Meriç Mahallesi’nde yenileme çalışmaları süren Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı’ndaki çalışmaları da inceleyen Başkan Soyer’in son durağı Kadifekale oldu, “Bahar aylarında Kadifekale etekleri rengarenk görüntüye kavuşacak. Bu bölgeyi İnciraltı, Kültürpark gibi İzmir’in büyük yeşil alanlarından biri haline getirmek istiyoruz” dedi.