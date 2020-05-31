31.05.2020 - 00:04 |
‘Yeşil dokuyu ve iklimi korumak önceliğimiz’
Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Cafer Paşa Caddesi Ahmet Köylü Sokak üzerindeki okaliptüs ağaçlarında budama işlemi yapıldı.
Aynı alanda yol araç geçişini engellediği tespit edilen bir dut ağacı da budandı. Budama uygulamasını yerinde inceleyen Başkan Ahmet Aras, kentin yeşilini, doğasını, iklimini korumanın ilk öncelikleri olduğunu belirtti.
Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.