Yeşil kampüslere tam not

Endonezya Üniversitesi tarafından dünya genelinde yapılan Yeşil Üniversiteler Sıralaması’nda (UI GreenMetric) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) 218, Ege Üniversitesi (EÜ) 287, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 380, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MKSÜ) 408, Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) 730 ve Uşak Üniversitesi 758’inci sırada yer aldı. Yeşil Üniversiteler Sıralama sistemi değerlendirme yaparken; altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanları dikkate alıyor.

Yayalara öncelik

Geçen yıla göre 56 basamak birden yükseldiklerini belirten Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla donanımlı çevre uzmanları yetiştiriyoruz. Toplumumuzu bilinçlendirme ve çevre bilincini geliştirilmesi amacıyla pek çok proje yürütüyoruz. Üniversite olarak her konumda ve koşulda çevre olgusunun doğasına uygun bir biçimde çok uzmanlı olarak bilgi üretimine özen gösteriyoruz” dedi.

Ege Üniversitesi özellikle “Binalar ve Altyapı” ile “Ulaşım” kategorilerinde Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs projesi ve Unibike uygulaması ile öne çıktı.

GES hazır

Yaşanabilir bir dünya ve kentle bütünleşme vizyonu ile faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise, “Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımına ilişkin hazırlıklarımızı başarıyla tamamladık. Önümüzdeki dönemde kendi enerjisini üreten bir üniversite olacağız. Şu anda da kurumumuzda israfı önleyici idari faaliyetlerimizi kararlılıkla yürütüyoruz. Öğrencilerimizin Solar Araç gibi önemli projelerini destekliyoruz. Benzer şekilde jeotermal kaynakları kullanan ve bölgesel hizmet sunan üniversite hastanemizin altyapısını da sürekli iyileştirmeye dikkat ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Enerjide öne çıktı

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise, “Yeşil Kampüs Girişimi, Sıfır Atık Yönetim Planı, Tehlikeli Atık Deposu, Sürdürülebilir Kampüs Politikaları üzerine çalışmalar yapıyoruz. Çevre dostu ve sürdürülebilir bir yerleşke için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Üniversitemiz en büyük başarıyı ‘Enerji ve İklim Değişikliği’ kategorisinde yakaladı. Dünya üniversiteleri arasından 158, Türkiye üniversiteleri arasından ise 3’üncü oldu” diye konuştu.

Motive oluyoruz

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da, “Üniversiteleri sürdürülebilirlik bağlamında eğitim ve araştırma olanakları, toplumsal sorumluluk projeleriyle topluma sundukları faydalar ve kampüslerinin altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atık ve su yönetimi gibi alanlardaki çevreci yaklaşımlarıyla değerlendiren Uluslararası GreenMetric 2020 sıralamasında önemli bir başarı gösterdik. Hayallerimize ve hedeflerimize odaklanarak gerçekleştirdiğimiz çalışmaların somut karşılığını almak, bizleri daha da motive etti” dedi.