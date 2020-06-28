Yeşil OSB Projesi hayata geçiyor

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi, (BAYOSB) Ekolojik Endüstriyel Park hedefine adım adım yaklaşıyor. “Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı KARE01” kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı’ndan destek alınan “Yeşil OSB Yol Haritası” projesini tüm hızıyla sürdürdüklerini belirten BAYOSB Başkanı Aydın Telseren, “İhale ile beş katılımcımız ve OSB‘mizi kapsayacak temiz üretim ve kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Seçilen beş firma ile BAYOSB’ye ait analiz raporu hazırlanarak tüm katılımcılar için bir yol haritası çıkacak. 18 ay sürecek projenin tamamlanmasıyla BAYOSB’nin birçok OSB’ye rol model olacak” diye konuştu.