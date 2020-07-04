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    HaberlerEge Haberleri ‘Yeşil’ proje
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    04.07.2020 - 00:02 |

    ‘Yeşil’ proje

    Urla Bademler’de, ‘İTOKENT 2’ arazisi olarak bilinen 200 bin metrekarelik arsayı satın alan Folkart, yeni projesine başlıyor

    ‘Yeşil’ proje

    Folkart’ın Urla Bademler’de satın aldığı 202 bin 861 metrekare civarındaki arazide, yeşille iç içe yaşanabilecek, doğayla baş başa kalınabilecek, 180 villadan oluşacak yeni bir yaşam merkezi için projelendirme çalışmalarına başladı. Kamuoyunda İTOKENT 2 arazisi olarak bilinen Seferihisar-İzmir Karayolu üzerinde bulunan proje alanı; Konak’a 33 km, Narlıdere’ye 20 km, Güzelbahçe’ye 10 km, Seferihisar’a 11 km mesafede yer alıyor. Projede doğal yaşamın ihtiyaçlarını karşılayacak oranda, çok az miktarda ticari alan da bulunacak.

    Yaz-kış yaşanacak

    Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Hemen ön çalışmaları başlattık. Güzel İzmir’e yakışacak; çok güzel bir proje inşa etmek istiyoruz. Yeşille örülü, doğal ve organik yaşamın odağında bulunduğu, özel bir proje hayal ediyoruz. Ege Bölgesi’ne has zeytin, meyve ağaçları ve bitkileri ile süslenecek projemiz, İzmir’in yanı başında, yaz-kış yaşanabilecek bir merkez olacak. Seferihisar’a ya da Urla’daki plajlara 10 dakika mesafede bulunan proje alanımızda, özgürce yaşamanın tadına varabileceksiniz” diye konuştu. Mesut Sancak, konuyla ilgili dönem dönem bilgi paylaşımında bulunacaklarını vurguladı.

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