BİST1.2930.13EURO9.13-0.12USD7.69-0.18ALTIN466.620.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yeşilova’da 8 bin yıllık ağ bulundu
    ABONE OL
    17.11.2020 - 00:03 |

    Yeşilova’da 8 bin yıllık ağ bulundu

    Bornova Belediyesi’nin desteklediği Yeşilova Höyüğü kazılarında balıkçıların 8 bin yıl önce ağlarının ucuna ağırlık bağlayarak daha fazla balık tutmak için teknik geliştirdikleri anlaşıldı.

    Yeşilova’da 8 bin yıllık ağ bulundu

    Höyükte bulunan ana tanrıça figürünün ardından 40 adet taştan yapılma balık ağı ağırlığı bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, “Elde ettiğimiz bulgularla ilk İzmirlilerin çevrelerindeki derelerde ya da sığ kıyılarda ağ atarak balıkçılık yaptığını söyleyebiliriz” dedi. Başkan Mustafa İduğ da, kazı çalışmalarına desteklerinin süreceğini söyledi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca açıkladı: 'Somut tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiyesi yönünde karar kılındı'

    Son dakika: Bakan Koca açıkladı: 'Somut tedbirlerin hayata geçirilmesi tavsiyesi yönünde karar kılındı'

    Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

    Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

    Asya'da dev ticaret anlaşması

    Asya'da dev ticaret anlaşması

    Bir ilde flaş koronavirüs kararı! Ev ziyaretleri yasaklandı

    Bir ilde flaş koronavirüs kararı! Ev ziyaretleri yasaklandı

    Sıradaki Haber