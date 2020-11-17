17.11.2020 - 00:03 |
Yeşilova’da 8 bin yıllık ağ bulundu
Bornova Belediyesi’nin desteklediği Yeşilova Höyüğü kazılarında balıkçıların 8 bin yıl önce ağlarının ucuna ağırlık bağlayarak daha fazla balık tutmak için teknik geliştirdikleri anlaşıldı.
Höyükte bulunan ana tanrıça figürünün ardından 40 adet taştan yapılma balık ağı ağırlığı bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, “Elde ettiğimiz bulgularla ilk İzmirlilerin çevrelerindeki derelerde ya da sığ kıyılarda ağ atarak balıkçılık yaptığını söyleyebiliriz” dedi. Başkan Mustafa İduğ da, kazı çalışmalarına desteklerinin süreceğini söyledi.