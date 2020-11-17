Yeşilova’da 8 bin yıllık ağ bulundu

Höyükte bulunan ana tanrıça figürünün ardından 40 adet taştan yapılma balık ağı ağırlığı bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, “Elde ettiğimiz bulgularla ilk İzmirlilerin çevrelerindeki derelerde ya da sığ kıyılarda ağ atarak balıkçılık yaptığını söyleyebiliriz” dedi. Başkan Mustafa İduğ da, kazı çalışmalarına desteklerinin süreceğini söyledi.