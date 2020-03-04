Yeşilyurt’ta öncelik mesleki eğitim

Oda Başkanı Mehmet Argun ile piyasaların ihtiyaç duyduğu ara eleman sorununu görüşen Öneği, mesleki eğitimin işsizlik sorununun ve kalkınmanın anahtarı olacağını söyledi. Öneği, “İşsizlik varken piyasalarda kalifiye eleman sıkıntısı çekiliyor. Bu çelişkili durumun nedeni, mesleki eğitimin yeterince yaygınlaştırılıp özendirilememesi. Çıraklık eğitim merkezleri gibi meslek okullarını önemsiyoruz. Oda yöneticileri ile çeşitli ve verimli mesleki kursların nasıl düzenlenebileceğini masaya yatırdık. Sağlıklı, bilgili ve seçkin bir nesil yetiştirilmesi gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.



‘İkili sistem şart’



Ziyaretten memnun olduklarını kaydeden Argun da, “Her meslekte ikili eğitim sistemi olmalı. Gençler, pratik tecrübe kazanarak yetişmeli. Bu gidişle vatandaşımız saçını kestirecek berber bile bulamayacak” şeklinde konuştu.