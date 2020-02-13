BİST120.0490,21EURO6,580USD6,04-0,02ALTIN304,530,35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yetenekli ellerden aile bütçesine katkı
    ABONE OL
    13.02.2020 - 00:05 |

    Yetenekli ellerden aile bütçesine katkı

    Yetenekli ellerden aile bütçesine katkı

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezleri (DENMEK) bünyesinde açılan ücretsiz seramik kursunda eğitim gören kursiyerler çamura adeta hayat vererek sanat eserine dönüştürüyor. Kursiyerler hem öğreniyor, hem üretiyor; hem de ürettikleri ürünleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi içerisinde yer alan DENMEK El Sanatları Satış Merkezi’nde satıp aile bütçelerine katkı sağlıyor.

    Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştüMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.
    daha fazla video için
    Su satarak akülü sandalye almak isteyen gence sürprizDiyarbakır’da, sosyal medya üzerinden toplanan gençlerden oluşan Çocuklar Üşümesin Platformu gönüllüleri, su satarak akülü sandalye almak isteyen Erhan Karaçam’a akülü sandalye hediye etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Benim Adım Melek 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Benim Adım Melek 20. son bölümde Defne'ye kötü sürpriz -

    Benim Adım Melek 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Benim Adım Melek 20. son bölümde Defne'ye kötü sürpriz -

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Zorla senet imzalatıyorlardı

    Zorla senet imzalatıyorlardı

    Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

    Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

    Sıradaki Haber