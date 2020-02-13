Yetenekli ellerden aile bütçesine katkı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezleri (DENMEK) bünyesinde açılan ücretsiz seramik kursunda eğitim gören kursiyerler çamura adeta hayat vererek sanat eserine dönüştürüyor. Kursiyerler hem öğreniyor, hem üretiyor; hem de ürettikleri ürünleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi içerisinde yer alan DENMEK El Sanatları Satış Merkezi’nde satıp aile bütçelerine katkı sağlıyor.