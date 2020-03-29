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    29.03.2020 - 00:02 |

    Yeter ki torunum doğal beslensin

    MUĞLA’da, emekli matematik öğretmeni Jale Eren (64), 9 yıl önce doğan torununun doğal beslenmesi için kendisine ait tarlaya yerel tohumlar ekti, doğal ürünler yetiştirdi.

    Yeter ki torunum doğal beslensin

    ‘Tüm çocuklar evladım’ sloganıyla herkese ulaşmak için önce Muğla Kent Konseyi Kadın Meclisi bünyesinde ‘Yerel Tohum Çalışma Grubu’nu kurdu. Eren, yerel tohumlara sahip çıkmak, üretici ve tüketiciyi bilinçlendirmek, tüketimi artırmak amacıyla konferans ve paneller düzenledi, farkındalık oluşturdu. 9 yılda Türkiye’nin her bölgesine yaklaşık 250 bin tohum gönderdi. Atalık tohumların miras olduğunu belirten Eren, “Hastalıklarla doğal yöntemlerle mücadele ediyoruz. Ayrıca yıllardır temellerini attığımız sistem sayesinde çiftçilerimiz her yıl ürünlerinin en iyilerinden tohum alarak döngünün devamlılığını sağlıyor ve böylece doğal seleksiyon yöntemiyle atalık tohumlar çoğaltılıp iyileştiriliyor. Geleneğimize ve geleceğimize siz de sahip çıkın” dedi.
    l CAVİT AKGÜN DHA

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