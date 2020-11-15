15.11.2020 - 00:04 |
Yıkılıyor, farklı yere yapılacak
İzmir’i vuran depremda ağır hasar alan Torbalı Belediyesi binasının yıkım işlemi sürüyor. İçinde nikâh salonu ile 16 işletme bulunan bina, farklı bir noktada yeniden inşa edilecek. Bodrum ve zemin dahil 5 katlı olan, 2 bin 500 metrekarelik alana kurulu binanın kolon ve kirişlerinde çatlaklar oluştuğunu, çelik yapının korozyona uğradığını belirleyen, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, yıkım kararı aldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, “Zemindeki kolonlarda çürüme ve demirlerde korozyon söz konusuydu. Binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi, Bakanlık tarafından da ağır hasarlı olduğu yönünde rapor tutuldu. Acilen binayı boşalttık” dedi. Binanın yerinin meydan olacağını dile getiren Yakupoğlu, “Yeni binanın yapımına Şubat ayında başlanacak ve kentin farklı bir noktasına inşa edilecek” diye konuştu. l HANDE NAYMAN DHA