Yıkılıyor, farklı yere yapılacak

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu, “Zemindeki kolonlarda çürüme ve demirlerde korozyon söz konusuydu. Binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi, Bakanlık tarafından da ağır hasarlı olduğu yönünde rapor tutuldu. Acilen binayı boşalttık” dedi. Binanın yerinin meydan olacağını dile getiren Yakupoğlu, “Yeni binanın yapımına Şubat ayında başlanacak ve kentin farklı bir noktasına inşa edilecek” diye konuştu. l HANDE NAYMAN DHA