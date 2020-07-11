Yıkımlar sürüyor

Yasal süreçleri tamamlanan yapı ve eklentilerin yıkımı da devam ediyor. Başkan Ahmet Aras’ın, göreve gelir gelmez başlattığı “Kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği” kapsamında, imar planına aykırılıklar bulunduğu tespit edilen binalar yıkılıyor. Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri koordinasyonunda son olarak Güvercinlik Mahallesi’ndeki bir binada yıkım çalışmaları başlatıldı. Başkan Ahmet Aras, “Nisan 2019-Haziran 2020 arasında, imara aykırı ve izinsiz yapıldığı tespit edilen 240 yapı yıkıldı” dedi.



‘Kaçak yapı, riski artırıyor’



JEOFİZİK Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Sinan Can Öziçer, İzmir’deki yapı stokunun yaş anlamında miadını doldurduğunu belirtti, “Binaların yer yer alüvyon dediğimiz yumuşak zeminin üzerinde olması ve kaçak yapılaşmanın fazla olması riski artırıyor. İzmir’de 6 büyüklüğündeki bir depremin olması bile bu riskler yüzünden bizleri üzücü durumlara sürükleyebilir” dedi. Sinan Can Öziçer, son 120 yıla bakıldığında İzmir’de en yüksek 6.6 büyüklüğünde deprem olduğunu söyledi, kentte 6 ya da 6.6’lara kadar çıkabilecek büyüklükte deprem beklediklerini ifade etti.