Yılbaşı için bin 400 koli gıda

Alan elin veren eli görmediği sistemde ihtiyaç sahipleri Kent Marketler aracılığıyla gıda kolilerini alabilecek. “Zorlu süreçleri birlik ve beraberlik içinde omuz omuza vererek geçeceğiz” diyen Kent A.Ş. Murahhas Üye Haldun Ertan, “Bu bağlamda Türkiye genelinde 20’ye yakın kooperatifle anlaşmalar yapıp, onların ürettiği doğal ürünleri marketlerimizde sunmaya başladık. Ürünleri direkt kooperatiflerden aracısız şekilde alarak Karşıyakalılarla buluşturmaya gayret ediyoruz. Daha sonraki süreçte daha fazla kooperatifi Karşıyaka’mıza getirmeyi hedefliyoruz.

2021 yılının tüm insanlığa umut ve hoşgörü getirmesini diliyorum” dedi.