Yılda 1700 konuta elektrik verecek

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Akköy Güneş Enerji Santralı’nın (GES) 3. aşamasını da tamamladı. Büyükşehir’in güneş tarlalarının 2 megavat güce ulaştığını belirten Başkan Osman Zolan, yıllık 4 milyon kilovat değerinde elektrik enerjisi üretileceğini açıkladı.

Zolan, enerji üretiminde fosil kaynakların etkisini azaltmak ve enerji verimliliğinin artırılmasını sağlamak amacıyla kurdukları santralda incelemelerde bulundu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (DESKİ) Akköy Atıksu Arıtma Tesisi’nin yanında yaşama geçirdiği Akköy GES 1 ve Akköy GES 2’nin ardından santralin 3. etabı olan Akköy GES 3’ün de faaliyete geçtiğini müjdeleyen Zolan, “Toplam 39 bin metrekare alanda kurulan projede 8 bin 480 güneş paneli yer alıyor ve burada yıllık 4 milyon kilovat elektrik enerjisi üretilecek” dedi.

‘Amorti edecek’

Çevre konusunda hassas olduklarını, yenilenebilir enerji konusunda da çabalarının sürdüğünü kaydeden Zolan, “Elektrik enerjisini yoğun olarak kullanıyoruz. İlk etapta başladığımız yatırım bedelini, yaptığımız üretimlerle amorti etme anlamında belli bir noktaya geldik. Akköy GES 3’le de yaklaşık 1700 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamış olacağız” diye konuştu.

Başkan Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’ndaki çöplerden elde edilen metan gazından ve Büyükşehir Merkez Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki çamurdan elde edilen biyogazdan da elektrik enerjisi ürettiklerine dikkat çekti, şu vurguyu yaptı:

“Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretmeye devam edeceğiz. Bu tesisimiz geleceğimize hizmet edecek. Çevreye zarar vermeden üretimini gerçekleştirecek. Denizli Büyükşehir Belediyemiz, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla pek çok belediye ve kuruma örnek oluyor.”