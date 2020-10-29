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    29.10.2020 - 00:03 |

    Yılmaz savunucular

    Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Her yıl 29 Ekim’de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığının ilelebet süreceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.

    Yılmaz savunucular

    29 Ekim’in 100’üncü yılına yaklaşırken, gururumuz katlanarak artmaktadır” diyen Örki, “Türk Milleti, genciyle, yaşlısıyla ilelebet Cumhuriyetimizin yılmaz savunucuları olmaya devam edecektir. Bu anlamlı günde Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve vatan toprağı uğruna canlarını hiçe sayan milli mücadelemizin bütün şehit, gazilerini rahmet ve şükranla anıyor, Türk Milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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