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    HaberlerEge Haberleri Yine dopdolu!
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    14.01.2021 - 00:01 |

    Yine dopdolu!

    Sektörde 5. yaşını kutlayan Bizimizmir Magazin Dergisi yeni sayısı yine dopdolu bir şekilde okurlarıyla buluşmaya başladı.

    Yine dopdolu!

    Kapağını Türk Halk Müziği’nin başarılı yorumcusu, derlemeci, eğitmen Sümer Ezgü’nün süslediği dergide; Bornova’nın binici, okçu, sıcak demirci ve zihgir ustası Fatih Genel, Türk Halk Müziği’nin hormonsuz müzik olduğunu iddia eden Sümer Ezgü, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Tuncay Batur, iş nsanı Serkan Durur, Bar Psikoloğu Ferhat Aydın, müzik sevdasının rüzgarına kapılıp yaşamını İspanya’da sürdüren Viyola sanatçısı Nehir Akansu, Organik Zeytinyağı üreticisi Pelin Omuroğlu röportajları da yer alıyor. Bizimizmir Medya Grubu Başkanı Mehmet Kurt, QR Code uygulaması ile okurlarına dergiyi telefonları ile okuma ve videoları izleme fırsatı sunduklarını söyledi.

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