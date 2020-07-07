Yine unuttuk!

Ege’de sahil kesimleri, bunaltıcı sıcak nedeniyle akına uğradı. Foça’da hafta sonu adım atılcak yer kalmadı. İzmir, Manisa ve yakın yerleşim yerlerinden gelenler denize girilecek yerleri doldurdu. Ahşap iskelelerde ve sahillerde çadırlar ya da gölgelikler kurarak sıcaktan korunmaya çalışan tatilciler, Kovid-19 önlemlerini unuttu. Kalabalıklar ortasında kurulan sofralar, seyyar müzik araçlarıyla açılan müzikler eşliğinde dans edenler, sahilleri adeta eğlence mekânlarına çevirdi.

Piknikçiler akın etti

Balçova’daki Kent Ormanı’da pazar gününü piknik yaparak ve denize girerek değerlendirmek isteyenlerle doldu. Burada kimi vatandaşlar mangal yakıp ağaçların altında dinlenirken kimileri de denize girerek serinlemeye çalıştı. Vatandaşların büyük bölümünün maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gözlendi. Sıcak hava nedeniyle Kent Ormanı’nı tercih ettiğini belirten Mehmet Pekdemir (51), “Serinlemek için buraya geldik. Şehrin merkezi iç içe olan binalar nedeniyle çok sıcak” dedi.

Çocuklarının isteği üzerine piknik yapmaya geldiklerini belirten Hatice Gürsoy (32) da, “Evde kalsak çocuklar tablet ve bilgisayar başında zaman geçiriyor. O nedenle kendimizi sahile attık” diye konuştu.

40 dereceyi buldu

Kuşadası’nda da sıcak hava artan nemle birleşince, şehir merkezindeki sokaklar boşaldı, plajlar ve otellerin havuzları doldu. Yüzde 49 nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu ilçe merkezinde, deniz suyu sıcaklığı da 20 derece olarak ölçüldü. Kentin, Sağlık Caddesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı gibi turistik noktaları bunaltıcı hava nedeniyle boşaldı. Sahil bandı da denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışanlarla doldu.

Sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyen bazı yerli turistler, kendilerini mavi bayraklı plajlara attı. Kuşadası İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, artan sıcaklarla birlikte yaşlı, çocuk ve hastaların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalarını söyledi.

Eskiye döndü

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Pamukkale de, eski günlerine döndü, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Antik havuzda termal suya giren turistler, travertenler üzerinde sıcak yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı.

Kütahya’dan Denizli’ye gelen Merve Bozkurt, Pamukkale’ye hayran kaldığını belirtti, “Su serin olduğu için yürüyüş yapmak çok keyifliydi” dedi. Ziyaretçilerden Dürdane Akpınar da, “Buraya hayran kaldım. Geniş alan olduğu için sosyal mesafeye uyulabiliyor” diye konuştu.