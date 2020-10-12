İzmir Güzelbahçe’de 5. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı verdiği Go-Kart pistiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı gerekçeleri arasında yer alan 18 uygulamasını onayladı ve askıya çıkardı. Gündeme Bakış’a konuşan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Bunlar bir evde yaşamak istiyorlar. Ama o evde yaşayanları saymıyorlar. Onların her ihtiyacını, yolunu biz karşılayacağız. Bizi ezip geçiyorlar. Mahkeme burada ‘işlemleri durdur’ diyor. Ama bunlar devam ediyor. Mahkeme kararı herhalde tebliğ edilmedi. Burada kamu terki yok. Yolları yok. Geçtiğimiz sefer yollarını kapattım. İstedikleri kadar plan yapsınlar, yerlerine geçemezler. Bizi yok sayamazlar” şeklinde açıklama yaptı.