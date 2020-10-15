Yolcular ikiye bölündü

Artan seferler ve ücret avantajları, toplu ulaşımda İzmirliyi vapura yöneltti, ancak İZBAN’da yoğunluk hâlâ sürüyor. Kalabalıktan tedirgin olan vatandaş düzenleme bekliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün son dönemde sefer sıklığını 15 dakikada bire indirmesi, ve bisikletli yolculara 5 kuruşluk ücret avantajı, yolcu istatistiklerine pozitif yansıdı.

Gemileri kullanan bisikletli yolcu sayısı, eylül ayının ilk haftasında 2 bin 617 iken; son haftasında, yüzde 54.7’lik artışla 4 bin 69’a çıktı. İZDENİZ, tüm gemilerinde bisiklet bağlama kapasitelerini de artırdı. Yolcu gemilerinde 13 adet, araba vapurlarında ise 17 adet bisiklet bağlama aparatı bulunuyor.

Arabalıda rekor

20 dakikada bir sefer düzenine geçen arabalı vapurda da yolcu sayısında artış gözlendi. Üçkuyular- Bostanlı hattını kullanan arabalı yolcu sayısı ağustosta 76 bin 572 iken, bu sayı eylül ayında yüzde 25.5 artışla 96 bin 131’i buldu. Pandemi öncesi gün içinde taşınan en yüksek araç sayısı 3 bin 8 iken, 2 Ekim Cuma günü 4 bin 320 araçla rekor kırıldı. Öte yandan yapımı tamamlanmak üzere olan Uğur Mumcu Araba Vapuru da kente yılbaşı hediyesi olacak.

‘Ayarlama yapılsın’

Gün içinde yüz binlerce kişinin kullandığı İzmir Banliyö Sistemi’nde (İZBAN) özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk, pandemi döneminde tedirginliğe yol açıyor. İşe giriş ve geliş saatlerinde vatandaşın maske kuralına uyduğu, ancak sosyal mesafeye uyulmadığı görülüyor. İzmirliler sefer sayılarının artırılmasını istiyor.