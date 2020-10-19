Yolun sonu şampiyonluk

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta Yalovaspor deplasmanında da 1-0 kazanıp namağlup liderliğini sürdüren, ING Basketbol Süper Ligi’nde ise yine dış sahada TOFAŞ’ı 78-88 yenip 2’de 2 yapan Karşıyaka, 2 haftadır üst üste profesyonel şubelerinde kazanmanın zevkini sürdürdü. Sezon başından bu yana etkili performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekip 13 puanla zirveye yerleşen futbol şubesinin ve basketbolda bir ekol haline gelip son olarak da zorlu rakibine evinde 10 sayı fark atan Pınar Karşıyaka’nın mücadelelerini Yalova’da ve Bursa’da ayrı ayrı takip eden Başkan Turgay Büyükkarcı, haklı gurur yaşadı.

Taraftarına umut oluyor

Misli.com 3. Lig’de bu sezona adeta ‘Bomba’ gibi başlayan futbol şubede attığı 4 golle tüm dikkatleri üzerine toplayan Hakan Kuş, yıldızını parlatmayı sürdürüyor. Teknik Direktör Soner Tolungüç ve Sportif Direktör Atilla Güneş önderliğinde tamamı altyapıdan futbolcu grubuyla rakiplerine korku salan Kaf Kaf, taraftarının içine bir üst lig umutlarını saçmaya devam ediyor. Yeşil kırmızılılarda Başkan Turgay Büyükkarcı, iki branşta da elde edilen galibiyetin, sezon başı her şubede hedeflenen şampiyonluğun yankıları olduğunu belirtti. Büyükkarcı, “Önce Yalova’da sonra da Bursa’da kazandık. Güzel bir cumartesi oldu. Emeği geçenleri kutluyorum. Tüm branşlarda yolların sonu şampiyonluk” ifadelerini kullandı.