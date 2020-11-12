Yöresel yemekleri dünyaya açılacak

Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD) Başkanı Uğur Apak’ın da yer aldığı ziyarette, Kuşadası’nın yöresel yemeklerinin daha iyi tanıtılması için izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. TAFED’in Türkiye’nin gastronomi alanındaki en önemli kuruluşlardan biri olduğunu belirten Günel, “Kuşadası tarihi ve doğal güzelliklerinim yanı sıra yöresel lezzetler açısından da çok zengin bir kent. İlçemizde gastronomi turizmini canlandırmak için çeşitli projelerimiz bulunuyor. İlerleyen dönemde Kuşadası’nda Türkiye genelinde ilgi çekecek yöresel lezzet festivalleri düzenleyeceğiz” dedi.