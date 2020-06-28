Yukatel Denizlispor telafi edecek

Süper Lig’de koronavirüs salgını sebebiyle verilen ara sonrası geride kalan 2 haftada da galibiyetle tanışamayan Yukatel Denizlispor, bugün kümede kalma yarışı veren Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Saat 18.30’da Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadeleyi, Cüneyt Çakır yönetecek. Konuk Denizlispor’da kart cezalıları sağ bek Zeki ile stoper Oğuz’un yanı sıra sakatlıkları süren Recep ile Onazi mücadelede forma giyemeyecek.



Testler negatif



Teknik Direktör Bülent Uygun, Çaykur Rizespor deplasmanından istediklerini alarak döneceklerini dile getirdi. Alınan mağlubiyetleri telafi edeceklerini ifade eden deneyimli teknik adam, “Alt sıralardan uzaklaşma adına kritik bir maç. Bunun önemini biliyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi. Öte yandan Denizlispor’da futbolcular, teknik heyet ve personele karşılaşma öncesi prosedür gereği yine koronavirüs testi yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadığı belirtildi.