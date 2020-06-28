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    HaberlerEge Haberleri Yukatel Denizlispor telafi edecek
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    28.06.2020 - 00:00 |

    Yukatel Denizlispor telafi edecek

    Üstüste Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş maçlarını kaybedip tehlike hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor, bugün alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Çaykur Rizespor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı’nda Cüneyt Çakır’ın yöneteceği karşılaşma saat 18.30’da başlayacak

    Yukatel Denizlispor telafi edecek

    Süper Lig’de koronavirüs salgını sebebiyle verilen ara sonrası geride kalan 2 haftada da galibiyetle tanışamayan Yukatel Denizlispor, bugün kümede kalma yarışı veren Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Saat 18.30’da Çaykur Didi Stadı’ndaki mücadeleyi, Cüneyt Çakır yönetecek. Konuk Denizlispor’da kart cezalıları sağ bek Zeki ile stoper Oğuz’un yanı sıra sakatlıkları süren Recep ile Onazi mücadelede forma giyemeyecek.

    Testler negatif

    Teknik Direktör Bülent Uygun, Çaykur Rizespor deplasmanından istediklerini alarak döneceklerini dile getirdi. Alınan mağlubiyetleri telafi edeceklerini ifade eden deneyimli teknik adam, “Alt sıralardan uzaklaşma adına kritik bir maç. Bunun önemini biliyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi. Öte yandan Denizlispor’da futbolcular, teknik heyet ve personele karşılaşma öncesi prosedür gereği yine koronavirüs testi yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadığı belirtildi.

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