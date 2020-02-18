Yunusemre BLD’nin gençleri mutlu

Yunusemre BLD, BAL’ın 18. haftasında Bolvadin Şehir Stadyumu’nda Bolvadin BLD’ye konuk oldu. Maçın ilk yarısında ev sahibi takım, 2. dakikada golü atarak devreyi 1-0 galip kapattı. İkinci yarıda Yunusemre BLD 53. dakikada Uğurcan Köse, 90+3’te de Oğuzhan Baykal’ın golleri ile 2-1 maçı kazandı. Zirve takibini sürdüren Yunusemre BLD, bu sonuçla ligde 40 puan ile 2. sırada yer aldı.