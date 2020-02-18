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    HaberlerEge Haberleri Yunusemre BLD’nin gençleri mutlu
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    18.02.2020 - 00:00 |

    Yunusemre BLD’nin gençleri mutlu

    Yunusemre BLD’nin gençleri mutlu

    Yunusemre BLD, BAL’ın 18. haftasında Bolvadin Şehir Stadyumu’nda Bolvadin BLD’ye konuk oldu. Maçın ilk yarısında ev sahibi takım, 2. dakikada golü atarak devreyi 1-0 galip kapattı. İkinci yarıda Yunusemre BLD 53. dakikada Uğurcan Köse, 90+3’te de Oğuzhan Baykal’ın golleri ile 2-1 maçı kazandı. Zirve takibini sürdüren Yunusemre BLD, bu sonuçla ligde 40 puan ile 2. sırada yer aldı.

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