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    HaberlerEge Haberleri Yunusemre Caddesi bakım ve onarımda
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    16.11.2020 - 00:02 |

    Yunusemre Caddesi bakım ve onarımda

    Yunusemre Caddesi bakım ve onarımda

    Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula’ya bağlı Yunusemre Caddesi’nde sokak sağlıklaştırma projesi hayata geçirmeyi planlıyor. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan restorasyon projelerine uygun olarak gerçekleştirilecek çalışmalar öncesinde Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya incelemelerde bulundu. Topkaya, “İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları döşenecek. Cadde, doğal taşla kaplanacak. Dükkanların saçak ve tabelaları da aynı tip yapılacak” dedi.

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