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    16.05.2020 - 00:03 |

    Yunusemre gurur verdi

    ‘Son 1 yılın en başarılı ilçe belediye başkanları’ anketinde Manisa’dan ilk 20 arasına giren tek isim Mehmet Çerçi oldu

    Yunusemre gurur verdi

    ORC tarafından 30 büyükşehirin ilçe belediyeleri arasında gerçekleştirilen ‘Son 1 yılın en başarılı ilçe belediye başkanları’ araştırması sonuçlandı. 01-10 Mayıs 2020 tarihleri arasında 9 bin 800 kişi ile (CATI) Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi yöntemi ile gerçekleştirilen araştırmada, ilk 20 belediye arasında 8 AK Parti’li, 7 CHP’li, 4 MHP’li ve bir de BBP’li belediye başkanı yer aldı.

    Hizmet farkı

    Yapılan ankette Manisa’nın merkez ve en büyük ilçesi olan Yunusemre Belediyesi’nin AK Parti’li Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yüzde 52.5’lik oy oranı ile listenin 20. sırasında yer aldı. İlk 20’ye 17 ilçesi bulunan Manisa’dan girebilen tek isim olan Çerçi Ege Bölgesi’nden de listeye girebilen tek AK Parti’li başkan oldu.

    Başkan Çerçi, kurucu belediye başkanı olarak seçildiği Yunusemre Belediyesi’nde 2. dönem için de yeniden seçilmişti. Özellikle ilçede gerçekleştirilen toplu konut hamlesi, sosyal ve kültürel tesisler ve kırsal alanlara yönelik yapılan yatırımlarla vatandaşın takdirini toplayan Çerçi, güveni boşa çıkarmamak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

     

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