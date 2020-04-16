16.04.2020 - 00:02 |
Yunusemre’den hijyen paketi
Yunusemre Belediyesi, tüm dünyada salgın haline gelen Kovid-19 dolayısıyla ilçede gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor.
Belediye ekipleri tarafından dağıtılan erzakları denetleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşlar ile sosyal mesafe kurallarına uygun olarak görüştü. Salgın dolayısıyla tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Başkan Çerçi, vatandaşları uyardı, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. Başkan Çerçi, “Zor bir dönemden geçilen şu günlerde ihtiyaç sahiplerine, içerisinde diş fırçası, diş macunu, sabun, toz ve sıvı deterjan, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, banyo havlusu, ped, şampuan ve el dezenfektanı bulunan hijyen kolisi ile temel gıda maddelerinin yer aldığı erzak kolisi dağıtımına devam ediyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın bu zor zamanlarda sağlıklarına odaklanmalarını sağlamak” dedi.
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