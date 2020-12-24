24.12.2020 - 00:00 |
Yunusemre’den judoculara ödül
Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, judo sporcuları ile bir araya geldi. Antrenmanda sporcularla buluşan Kulüp Başkanı Alkan, bu yıl Kilis’te düzenlenen Ümitler Türkiye Şampiyonası’nda 70 kg’da Türkiye Şampiyonu olan Şeyda Nur Çiçek ile 63 kg’da Türkiye ikincisi olan Sümeyye Kaya, antrenörleri Halil Atmaca ve Orhan Akdemir’i kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.
Yakalanan başarının kendilerini gururlandırdığını aktaran Alkan, “Koronavirüs tedbirleri ile 20 yaş altı kulübümüz sporcuları için tüm hijyen kurallarına ve sokağa çıkma saatlerine uygun olarak çalışmalarımız 10 branşta devam ediyor.
Hedefimiz Yunusemreli çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın spora devam etmesi, sağlıklı yaşaması ve pandemi sürecini de hareketsiz kalmadan ve spor yaparak atlatabilmektir.
Bu şartlarda dahi bizlere imkanları sağlayan başta Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye ve çocuklarımızın sağlığı ve gelişimi için çalışmalarını her koşulda sürdüren antrenörlerimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.