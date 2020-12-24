Yunusemre’den judoculara ödül

Yakalanan başarının kendilerini gururlandırdığını aktaran Alkan, “Koronavirüs tedbirleri ile 20 yaş altı kulübümüz sporcuları için tüm hijyen kurallarına ve sokağa çıkma saatlerine uygun olarak çalışmalarımız 10 branşta devam ediyor.



Hedefimiz Yunusemreli çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın spora devam etmesi, sağlıklı yaşaması ve pandemi sürecini de hareketsiz kalmadan ve spor yaparak atlatabilmektir.



Bu şartlarda dahi bizlere imkanları sağlayan başta Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye ve çocuklarımızın sağlığı ve gelişimi için çalışmalarını her koşulda sürdüren antrenörlerimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.