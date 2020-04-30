Yunusemre’den tiyatro dersleri

Haftanın 2 günü online olarak gerçekleştirilecek eğitimin ilki tiyatro eğitmeni Yonca Gezgin tarafından verildi. Antik Yunan Tiyatrosu’nu konu alan eğitim oldukça verimli geçerken; ilk derse konuk olan Manisalı oyuncu Ahmet Uğur Say da oyuncularla izlenimlerini paylaştı.