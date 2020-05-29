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    HaberlerEge Haberleri Yunusemreli Ceylin’e, babaanne desteği
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    29.05.2020 - 00:00 |

    Yunusemreli Ceylin’e, babaanne desteği

    Yunusemre Belediyespor judocusu Ceylin Nisa Dalkara’nın en büyük destekçisi babaannesi Hafize Dalkara oldu.

    Yunusemreli Ceylin’e, babaanne desteği

    58 yaşındaki babaanne, kahverengi kuşak sahibi torununun yeteneğini geliştirebilmesi için ona yardım ediyor. Babanne Hafize Dalkara’ya teşekkür eden Takım Antrenörü Halil Atmaca, “2008 doğumlu, gelecek vaat eden Manisa birincisi kahverengi kuşak Ceylin Nisa, 3 haftadır 58 yaşındaki babaannesi Hafize Dalkara ile birlikte antrenman yapıyor. Sporcularımıza ailelerinin bu tür destekleri bizleri çok memnun ediyor. Zorlu bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde sporcularımıza verdikleri desteklerden dolayı hepsinden Allah razı olsun” dedi.

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