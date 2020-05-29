Yunusemreli Ceylin’e, babaanne desteği

58 yaşındaki babaanne, kahverengi kuşak sahibi torununun yeteneğini geliştirebilmesi için ona yardım ediyor. Babanne Hafize Dalkara’ya teşekkür eden Takım Antrenörü Halil Atmaca, “2008 doğumlu, gelecek vaat eden Manisa birincisi kahverengi kuşak Ceylin Nisa, 3 haftadır 58 yaşındaki babaannesi Hafize Dalkara ile birlikte antrenman yapıyor. Sporcularımıza ailelerinin bu tür destekleri bizleri çok memnun ediyor. Zorlu bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde sporcularımıza verdikleri desteklerden dolayı hepsinden Allah razı olsun” dedi.