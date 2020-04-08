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    HaberlerEge Haberleri Yunusemreli güreşçiler antrenmanları aksatmıyor
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    08.04.2020 - 00:00 | | Milliyet

    Yunusemreli güreşçiler antrenmanları aksatmıyor

    Yunusemre Belediyespor, tüm branşlarda olduğu gibi güreşte de sporcuları ile online bağlantı kurup, antrenmanlarına evde devam ediyor.

    Yunusemreli güreşçiler antrenmanları aksatmıyor

    Sporcuların çalışmalarına evde devam ettiklerini belirten Güreş Antrenörü Ümit Rona, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Günlük ve haftalık planlama ile antrenör arkadaşlarımızın gözetimleri altında güreşçilerimiz, antrenmanlarını evde yapıyor. Sporcularımızın antrenmanlarında çektikleri videoları da oluşturduğumuz whatsapp grubundan paylaşıyoruz.

    Belirli bir süre çalışmalarımızı evde yapacağız. Tüm sporcularımızın salgın konusunda alınan tedbirlere uymalarını önemle rica ediyor, evden çıkmamalarını istiyoruz” diye konuştu. 

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