Yunusemreli güreşçiler antrenmanları aksatmıyor

Sporcuların çalışmalarına evde devam ettiklerini belirten Güreş Antrenörü Ümit Rona, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Günlük ve haftalık planlama ile antrenör arkadaşlarımızın gözetimleri altında güreşçilerimiz, antrenmanlarını evde yapıyor. Sporcularımızın antrenmanlarında çektikleri videoları da oluşturduğumuz whatsapp grubundan paylaşıyoruz.



Belirli bir süre çalışmalarımızı evde yapacağız. Tüm sporcularımızın salgın konusunda alınan tedbirlere uymalarını önemle rica ediyor, evden çıkmamalarını istiyoruz” diye konuştu.