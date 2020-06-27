Yunusemreli judocular adeta hırs küpü

Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcuları, 3 aylık aranın ardından ilk toplu antrenmanını yaptı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında durdurulan antrenmanlara antrenörleri gözetiminde 19 Mayıs ve 8 Eylül Stadyumu’nda başlayan judocular, bireysel kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Sosyal mesafe hijyene dikkat eden judocular, antrenmanlarını pazartesiden cumartesiye haftanın 6 günü 09.00-12.00 saatlerinde yapacak.