27.06.2020 - 00:00 |
Yunusemreli judocular adeta hırs küpü
Yunusemre Belediyespor Judo Takımı sporcuları, 3 aylık aranın ardından ilk toplu antrenmanını yaptı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında durdurulan antrenmanlara antrenörleri gözetiminde 19 Mayıs ve 8 Eylül Stadyumu’nda başlayan judocular, bireysel kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı. Sosyal mesafe hijyene dikkat eden judocular, antrenmanlarını pazartesiden cumartesiye haftanın 6 günü 09.00-12.00 saatlerinde yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.