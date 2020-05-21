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    HaberlerEge Haberleri Yunusemreli sporcular bayramı evlerinde kutladı
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    21.05.2020 - 00:00 |

    Yunusemreli sporcular bayramı evlerinde kutladı

    Koronavirüs salgını nedeniyle Yunusemre Belediyespor Kulübü’nün evlerinden çıkamayan sporcuları, yaptıkları çeşitli faaliyetler ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası’nı kutladı.

    Yunusemreli sporcular bayramı evlerinde kutladı

    Gençlik Haftası kapsamında balkonlarında egzersiz etkinliklerine devam eden sporcular, evlerini Türk bayraklarıyla donatırken; İstiklal Marşımızı coşku ile okudu. Sporcular, evlerinden çıkamasalar da çektikleri videolarla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşadı.

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