Yunusemreli sporcular bayramı evlerinde kutladı

Gençlik Haftası kapsamında balkonlarında egzersiz etkinliklerine devam eden sporcular, evlerini Türk bayraklarıyla donatırken; İstiklal Marşımızı coşku ile okudu. Sporcular, evlerinden çıkamasalar da çektikleri videolarla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu yaşadı.