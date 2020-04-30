Yunusemreli sporcular sıkı takipte

Sporcular ile sık sık iletişime geçen kulüp yöneticileri, onlara moral desteği verirken; antrenörler de sporcuların formda kalmalarını sağlıyor. Yunusemre Spor Kulübü Başkanı Arif Alkan, salgının bittikten sonra yeniden sporcularla bir araya geleceklerini söyleyerek, “Antrenörlerin denetiminde çalışmalar evden video konferans ile devam ediyor” dedi.