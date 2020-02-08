08.02.2020 - 00:00 |
Yunusemre’nin gençleri doludizgin
Yunusemre Belediyespor U19 Takımı, 1. Amatör Küme U19 Ligi’nde karşılaştığı Halitpaşaspor’u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.
Yunusemre Belediyespor Kulübü U19 Takımı, Halitpaşaspor ile Ertuğrul Dilek Spor Tesisleri’nde karşılaştı. Üstün bir oyun sergileyen mavi beyazlı takım maçı galip bitirerek galibiyet serisini sürdürdü.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.