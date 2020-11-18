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    HaberlerEge Haberleri Yunusemre’ye kırsal kalkınma merkezi
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    18.11.2020 - 00:02 |

    Yunusemre’ye kırsal kalkınma merkezi

    Kırsal kalkınma hamleleri ile Yuntdağı’nda üreticileri destekleyen Yunusemre Belediyesi, bölgede dev bir yatırıma daha imza attı.

    Yunusemre’ye kırsal kalkınma merkezi

    Pelitalan Mahallesi’nde yapımına başlanan Kırsal Kalkınma Merkezi’nin temeli atıldı. Başkan. Mehmet Çerçi, “Buradaki tesisler bölgemize kalkınma ve tarımsal gelişim anlamında ciddi bir katkı sağlayacak. Üretimin, pazarlamanın yapıldığı bir merkez haline dönüşecek” dedi. Projede; soğuk hava deposu, eğitim salonları, pekmez üretim tesisi Antep fıstığı kavlama, un değirmeni, kurutma makineleri, dolum ve ambalaj makineleri ile 50 ton kapasiteli kantar bulunacak.

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