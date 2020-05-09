Yunusemre’ye TOKİ indirimi

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kampanyadan faydalanmak isteyenlere seslenerek herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kampanyanın bitiş tarihine dikkat etmelerini istedi. Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahipleri site yönetiminden borcu yoktur yazısı, Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden rayiç değer ve borcu yoktur belgesi ile Türkiye Halk Bankası Mesir Şubesi’ne başvurarak kampanyadan faydalanabilecek.