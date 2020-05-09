09.05.2020 - 00:03 |
Yunusemre’ye TOKİ indirimi
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) borcunu erken ödeyenlere yüzde 20 indirim yapacak. 19 Haziran Cuma günü sona erecek kampanyadan Yunusemre Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi’nin ilk etabında yaşayan bin 101 hak sahibi de yararlanabilecek.
Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kampanyadan faydalanmak isteyenlere seslenerek herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kampanyanın bitiş tarihine dikkat etmelerini istedi. Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahipleri site yönetiminden borcu yoktur yazısı, Yunusemre Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden rayiç değer ve borcu yoktur belgesi ile Türkiye Halk Bankası Mesir Şubesi’ne başvurarak kampanyadan faydalanabilecek.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.