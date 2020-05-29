Yunuskent konutları satışta

Manisa’da konut sorununa neşter vuracak 5500 Konutluk Akgedik Yunuskent Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yapılan projenin bin 500 konuttan oluşan 2. etabı hızla tamamlanıyor. Bin 500 konuttan oluşan projede sözleşme imzalanmayan 219 konut, 8 Haziran-30 Eylül günleri arasında açık satışa sunuluyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar konut fiyatı, peşinat, vade oranı ve taksitlere ilişkin listeye TOKİ’nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr ile Yunusemre Belediyesi resmi web sitesi www.yunusemre.bel.tr adresinden ulaşabilir.