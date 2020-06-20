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    HaberlerEge Haberleri Yunuskent’te konut heyecanı
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    20.06.2020 - 00:03 |

    Yunuskent’te konut heyecanı

    YUNUSEMRE Belediyesi’nin 5 bin 500 dairenden oluşan Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi’nin 2. etabında sözleşme imzalanmayan 215 konut, kura ile bugün satışa sunuluyor. Saat 15.00’te Ankara’da yapılacak kura, TOKİ’nin resmi sitesinde canlı olarak yayınlanacak.

    Yunuskent’te konut heyecanı

    2. etap projesinde 1503 konut, 28 işyeri, 2 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

    Sonuçlar açıklandı

    TOKİ’nin başlattığı Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Akgedik’te inşa edilecek 350 konutun kurası da An-kara’da çekildi. Hak sahibi olan ların listesine TOKİ’nin web sitesi ile Yunusemre Belediyesi web sitesinden ulaşılabilir.

     

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