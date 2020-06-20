Yunuskent’te konut heyecanı

2. etap projesinde 1503 konut, 28 işyeri, 2 cami, 12 derslikli ilkokul, 12 derslikli ortaokul, altyapı ve çevre düzenlemeleri yer alıyor.

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TOKİ’nin başlattığı Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında Akgedik’te inşa edilecek 350 konutun kurası da An-kara’da çekildi. Hak sahibi olan ların listesine TOKİ’nin web sitesi ile Yunusemre Belediyesi web sitesinden ulaşılabilir.