Yunuslar, Yunus’u unutmadı

İZMİR’de yaşayan, Konak Özel Hamdi Dalan Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencisi Yunus Emre Demir’in (16) motosikletli polisler ‘Yunus timi’yle tanışma hayali, doğumgününde gerçek oldu. Öğretmenlerinin sosyal medya aracılığıyla iletişime geçtiği ekipler, Yunus ile birlikte motosiklete bindi. Yunus ekipleri, Demir’e, üzerinde ‘Motosikletli Polis Timleri’ arması bulunan pasta ile tişört armağan etti. Polis olmak istediğini ve çok mutlu olduğunu söyleyen Demir, “Geldikleri için çok duygulandım. Yunus polisleri çok iyiler, çocuklarla oyun oynuyorlar. Motosikletlerini de çok seviyorum” ifadelerini kullandı. l TOLGA TAHÇI DHA