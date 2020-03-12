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    HaberlerEge Haberleri Yunuslar, Yunus’u unutmadı
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    12.03.2020 - 00:03 |

    Yunuslar, Yunus’u unutmadı

    Yunuslar, Yunus’u unutmadı

    İZMİR’de yaşayan, Konak Özel Hamdi Dalan Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencisi Yunus Emre Demir’in (16) motosikletli polisler ‘Yunus timi’yle tanışma hayali, doğumgününde gerçek oldu. Öğretmenlerinin sosyal medya aracılığıyla iletişime geçtiği ekipler, Yunus ile birlikte motosiklete bindi. Yunus ekipleri, Demir’e, üzerinde ‘Motosikletli Polis Timleri’ arması bulunan pasta ile tişört armağan etti. Polis olmak istediğini ve çok mutlu olduğunu söyleyen Demir, “Geldikleri için çok duygulandım. Yunus polisleri çok iyiler, çocuklarla oyun oynuyorlar. Motosikletlerini de çok seviyorum” ifadelerini kullandı. l TOLGA TAHÇI DHA

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    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
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