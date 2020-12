Yuvalarına kavuştular

Denizli’de ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaş arasında köprü görevi yürütmek için 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü’nde hayata geçen Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, yangında evleri kullanılamaz hale gelen Kökçen Ailesi’ne umut oldu. Eşi, halası ve 2 çocuğu ile beraber sokakta kalan İbrahim Kökçen’in evi, Sevgi Eli tarafından onarıldı ve eşyalar yenilendi. Aileye ayrıca maddi destek de sağlandı.



Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut ve Sevgi Eli Sorumlusu Selma Yıldız ile aileyi ziyaret eden Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, “Yangını duyar duymaz Başkanımız Osman Zolan’ın talimatıyla harekete geçtik. Böyle olayların yaşanmaması bizim en büyük dileğimiz ancak her an herkesin başına gelebiliyor. Burada önemli olan can kaybının yaşanmaması, onun dışında her şey yerine konabilir, bütün yaralar sarılır. Tekrar geçmiş olsun” diye konuştu.