Yüzde 34 gururu

Türkiye’de altyapı yatırımları ve genç futbolculara verdiği önemle öne çıkan Altınordu, bir hedefine daha ulaşmanın gururunu yaşıyor. CEO Barış Orhunbilge, Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın yüzde 34 olarak belirlediği genç futbolcu oynatma hedefine ulaştıklarına dikkat çekti.

Orhunbilge, “Her maç ilk 11’de en az 4 özkaynak oyuncumuzun görev alması ve her maç gençlerimizin oynama süresinin yüzde 34 olması yönünde iki hedefe odaklanmıştık. Yeni sistemle yarışmacı kimliğimizi koruyoruz, yetiştiricilik anlamında da önemli bir devrim yaptık. Bu oranı ilerleyen sezonlarda yüzde 64’e çıkarmak istiyoruz” dedi.

Orhunbilge, ilk yarıda A Takım kadrosunda özkaynak düzeninden gelen 9 oyuncunun yer aldığını, Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) patentli 6 gencin de farklı maçlarda A Takım forması giydiğini kaydetti.

‘Yıldız çıkaramıyoruz’

Türkiye’de 15-24 yaş aralığında 15 milyona yakın genç bulunduğunu belirten CEO Barış Orhunbilge, “Neredeyse, Almanya’daki toplam gurbetçi sayısının 6 katı ve biz bu nüfustan bir dünya yıldızı çıkaramıyoruz. Athletic Bilbao, 2,2 milyon BASK nüfusundan yetiştirdiği yıldızlarla yıllardır La Liga’da ve Avrupa’da yer alıyor” vurgusunu yaptı.