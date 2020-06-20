‘Yüzde 46’sı, iş yaşamında yok’

Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökay Özerim’in koordinatörlüğünde hazırlanan ve ‘20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde yayımlanacak olan rapor; Suriye’nin yanı sıra Afganistan, Somali, Irak ve İran’dan Türkiye’ye gelen 15-30 yaş arası, yaklaşık 1500 gençle yüz yüze anket ve mülakat yoluyla görüşmeyi içeriyor. Rapor, Türkiye’deki genç mülteciler üzerine şimdiye kadar hazırlanan en geniş kapsamlı araştırmalardan biri olma özelliğini taşıyor.

‘Tehlikeye atmayalım’

Doç. Dr. Özerim, “Araştırmaya dahil olan Türkiye’deki genç mültecilerin yüzde 46’sının ne iş yaşamına dahil olabildiği ne de eğitim görmekte olduğu ortaya çıktı. İlgili alanlara dahil olamayan genç mültecilerin, ilerleyen dönemde toplumdan kopma ve bir tehlike çemberinin içerisine girmesine sebep olabileceğine dikkat edilmesi, büyük önem taşıyor” dedi.

Özerim, katılımcıların yüzde 62’sinin, toplumla daha iyi diyalog kurabilmek için Türkçe öğrenmek istediğini vurguladı.