Yüzde 80’i tamam

Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık olmak üzere 7 istasyondan oluşan 7.2 kilometrelik hattaki çalışmaları inceleyen Soyer, “O zamanlar ‘İzmir’i demir ağlarla örüyoruz’ demiştik. Bugün o demir ağların ilk kaynağı gerçekleşti. Arkadaşlar hiç bir zaman durmadı. Her biri ile iftihar ediyorum. Şimdi de hızlı bir tempo ile çalışmayı sürdürüyorlar. Bir yıl içerisinde bu ağın altyapı çalışması tamamlanmış olacak” diye konuştu.

Aktarmasız yolculuk

Hattın Balçova kısmında istasyon ve tünel kazı destekleme çalışmalarının yanı sıra tünel kaplama betonlarının dökümü tamamlandı. Çağdaş İstasyonu’ndaki tünel kazı destekleme çalışmaları yapıldı. Bu istasyonda kaba inşaat sürüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu’nda da tünel kazı destekleme imalatları bitirildi ancak tünel kaplama beton döküm çalışmaları sürüyor.

Hattın tamamlanmasıyla hafif raylı sistem ağındaki istasyon sayısı 24’e ulaşacak. Böylece Bornova EVKA-3’ten metroya binen bir yolcu Narlıdere’ye kadar aktarmasız gidebilecek.

Soyer’e veda ziyareti

Almanya’nın İzmir Başkonsolosu Rainer Lassig, görev süresinin dolması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e veda ziyaretinde bulundu. Soyer, misafirini makam odasında ağırladı. Lassig, Soyer’e Türkçe “Hoşbulduk” dedi. Görüşmede koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemler hakkında konuşuldu. Soyer, Lassig’e İzmir’in simgesi olan Saat Kulesi maketini hediye etti.