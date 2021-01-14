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    14.01.2021 - 00:01 |

    Yüzleri güldü

    8 farklı kırsal mahalleden taşımalı eğitim ile Başlamış Ceyhan Karasoy Ortaokulu’na gelerek eğitim gören öğrencilerin, uzaktan eğitim sürecinde mağduriyet yaşamamaları için onlara tablet hediye eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile CHP Akhisar Kadın Kolları Başkanı Fatma Celebci, çocukları sevindirdi.

    Yüzleri güldü

    Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinen Başkan Besim Dutlulu, “Onların eğitimli, bilinçli, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan aydın bireyler olarak yetişmeleri için eğitimlerine destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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