Yüzleri güldü

Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinen Başkan Besim Dutlulu, “Onların eğitimli, bilinçli, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan aydın bireyler olarak yetişmeleri için eğitimlerine destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.