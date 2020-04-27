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    HaberlerEge Haberleri Zabıta ekipleri, top geleneğini yaşatıyor
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    27.04.2020 - 00:02 |

    Zabıta ekipleri, top geleneğini yaşatıyor

    Zabıta ekipleri, top geleneğini yaşatıyor

    RAMAZAN ayı dolayısıyla iftar zamanında patlatılan iftar topu sayesinde yüzyıllardır süren gelenek yaşatılıyor. İncirliova ilçesinde zabıta memurluğu yapan Veysel Çetin de her akşam iftar topunu patlatıyor. Çetin, “Zabıta arkadaşlarımız da her gün sırasıyla bu görevi üstleniyor” dedi. l DHA

    Hastaneden kaçmak isterken canından olduManisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile yatırıldığı hastaneden kaçmaya çalışan kişi, dördüncü kattan atlayınca yaşamını yitirdi.
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    Coronayı yendi ‘Erik Dalı’ eşliğinde taburcu olduTürkiye’de corona virüsü yenerek sağlığına kavuşan hasta sayısı her geçen gün artarken, Malatya’da da iyileşen genç bir hasta sağlık çalışanlarının ‘Erik Dalı’ şarkısıyla oynayarak taburcu edildi.
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