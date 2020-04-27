Zabıta ekipleri, top geleneğini yaşatıyor

RAMAZAN ayı dolayısıyla iftar zamanında patlatılan iftar topu sayesinde yüzyıllardır süren gelenek yaşatılıyor. İncirliova ilçesinde zabıta memurluğu yapan Veysel Çetin de her akşam iftar topunu patlatıyor. Çetin, “Zabıta arkadaşlarımız da her gün sırasıyla bu görevi üstleniyor” dedi. l DHA