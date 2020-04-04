04.04.2020 - 00:00 |
Zabıta ekiplerinden denetim seferberliği
Koronavirüsle mücadele kapsamında Çeşme Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte toplum sağlığını korumak amacıyla denetimlerde bulundu. İşletmelerin alınması gereken tedbirlere ve hijyen kurallarına uyup uymadıklarını denetleyen ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıttı.
MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.